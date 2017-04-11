Libya'da kÃ¶le pazarÄ± kuruluyor

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Libya'da kamuya aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kÃ¶le pazarÄ± kuruluyor

Libya'da artÄ±k kamuya açÄ±k köle pazarlarÄ± kuruluyor. Göçmenler de kurulan köle pazarlarÄ±nda satÄ±lÄ±yor. Emma Graham-Harrison imzalÄ± habere göre kurtulan göçmenlerin bir kÄ±smÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

KAMUYA AÇIK KÖLE PAZARLARI KURULUYOR

Bölgeyi transit olarak kullanan göçmenlerin ÅŸiddet, gasp ve emek sömürüsüne maruz kaldÄ±ÄŸÄ± daha önce de ortaya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Fakat UluslararasÄ± Göç Örgütü'ne ulaÅŸan yeni ifadelere göre Libya'da artÄ±k kamuya açÄ±k köle pazarlarÄ± kuruluyor.Örgütün acil durumlar ve operasyonlar baÅŸkanÄ± Mohammed Abdiker, son bulgularÄ±n Libya'daki hak ihlallerinin son halkasÄ± olduÄŸunu ve Libya'da araÅŸtÄ±rmalarÄ±na devam ettikçe daha korkunç gerçeklerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Kuzey Afrika ülkesi Libya, Avrupa'ya ulaÅŸmak isteyen göçmenlerin sÄ±klÄ±kla geçtiÄŸi bir ülke.

GÖÇMENLER, HÄ°KAYEYÄ° DOÄžRULADI

Otobüsle Libya sahiline ulaÅŸÄ±p Avrupa'ya botla geçmeye çalÄ±ÅŸmayÄ± planlayan ve bunun için otobüs yolculuÄŸuna para ödeyen 34 yaÅŸÄ±ndaki Senegalli bir göçmen, otobüste giderken bir anda rotalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini ve "aracÄ±lar paramÄ± ödemedi" diyen ÅŸoförün kendilerini satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Libya'dan kaçmayÄ± baÅŸaran bu göçmenle konuÅŸan UluslararasÄ± Göç Örgütü'nden Livia Manente, "Bir meydanda Arap yerlilerin SahraaltÄ± Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±." dedi ve ekledi: "BaÅŸka göçmenler de bu hikayeyi doÄŸruladÄ± ve Libya'da köle pazarlarÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°talya'daki örgütümüz de oraya gelen göçmenlerden çok sayÄ±da benzer hikaye duydu."