ABD'den flaÅŸ Esad aÃ§Ä±klamasÄ±, sona yaklaÅŸÄ±yor

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Suriye'deki Esad rejiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Esad rejiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°talya'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Tillerson, "Suriye'de Esad yönetiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikiriz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Tillerson, "Rusya'nÄ±n Esad rejimi, Ä°ran ve Hizbullah ile ittifakÄ± çÄ±karlarÄ±na hizmet etmiyor, ABD ve diÄŸer ülkelerle yeniden uzlaÅŸmalÄ±" dedi.