Ana Sayfa | DÃœNYA 11/04/2017 15:50

ABD'den flaÅŸ Esad aÃ§Ä±klamasÄ±, sona yaklaÅŸÄ±yor

Tillerson

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Suriye'deki Esad rejiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Esad rejiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°talya'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Tillerson, "Suriye'de Esad yönetiminin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikiriz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Tillerson, "Rusya'nÄ±n Esad rejimi, Ä°ran ve Hizbullah ile ittifakÄ± çÄ±karlarÄ±na hizmet etmiyor, ABD ve diÄŸer ülkelerle yeniden uzlaÅŸmalÄ±" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Vnukova HalimanÄ±

Moskovaâ€™da sÄ±cak saatler Vnukova HalimanÄ±â€™ndan dumanlar yÃ¼kseliyor

Moskova'daki Vnukova HavalimanÄ±'ndan dumanlar yÃ¼kseldiÄŸine dair haberler geldi

Donald Trump

Donald Trump'tan sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medya hesabÄ±ndan Kuzey Kore'yle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD

ABD Åžam'Ä± mÄ± vuracak iÅŸte o iddia

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Åžam'a yÃ¶nelik yeni bir saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu iddia etti