Rusya lideri Putin'den Suriyeyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'daki Kremlin SarayÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Putin, Esed rejiminin Han Åžeyhun'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± "provokasyon" olarak nitelendirerek, kapsamlÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) çaÄŸrÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Putin, "Lahey'deki BM kuruluÅŸuna ve uluslararasÄ± topluma, kimyasal madde kullanÄ±mÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak bir karar verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±z." dedi.

"Amerikan iç siyasetinde kullanÄ±lmak için makul bir olay"

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasÄ±nÄ±n 2003'teki Irak'Ä±n iÅŸgalini anÄ±msattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Putin, "AvrupalÄ± ülkelerin Amerikan seçimleri dönemindeki tutumunu biliyorsunuz. Böylelikle iliÅŸkileri düzeltmek için iyi bir platform oluÅŸtu. ABD ile olumlu iÅŸ birliÄŸine geçilmesi ve Amerikan iç siyasetinde kullanÄ±lmak için makul bir olay." ifadelerini kullandÄ±.

AyrÄ±ca Putin, Åžam'Ä±n güneyinde kimyasal madde kullanÄ±larak "suçun rejime yükleneceÄŸi" yönünde duyumlar aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ise Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.Mattarella, Putin ile görüÅŸmesinden önce BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.