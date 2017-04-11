ABD Åžam'Ä± mÄ± vuracak iÅŸte o iddia

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Åžam'a yÃ¶nelik yeni bir saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu iddia etti

Putin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 'ABD'nin Åžam'Ä±n güneyini vuracaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±k' dedi. Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan Moskova'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Putin ÅŸöyle konuÅŸtu: "ÇeÅŸitli kaynaklardan edindiÄŸimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar —bunu baÅŸka ÅŸekilde tanÄ±mlamam mümkün deÄŸil- Åžam kÄ±rsalÄ± da dahil olmak üzere Suriye'nin baÅŸka bölgelerinde de hazÄ±rlanÄ±yor. BazÄ± maddeler atÄ±p suçu Suriye hükümetine yÄ±kmayÄ± planlÄ±yorlar."

'SIKILDIM KIZLAR'

Putin, Irak'ta yaÅŸanan sürecin bir benzerinin Suriye'de sahnelendiÄŸini ifade etti: "Åžimdi de aynÄ± ÅŸeyler oluyor. Bunlar bana yazarlarÄ±mÄ±z Ä°lf ve Petrov'un bir romanlarÄ±ndaki sözlerini hatÄ±rlatÄ±yor: 'SÄ±kÄ±ldÄ±m kÄ±zlar' demek istiyorum. BunlarÄ±n hepsini gördük."

'Ä°DLÄ°B OLAYI Ä°ÇÄ°N LAHEY'E GÄ°TMEYÄ° PLANLIYORUZ'

Öte yandan Putin ayrÄ±ca, Ä°dlib'in Han Åžeyhun kasabasÄ±nda düzenlendiÄŸi iddia edilen kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n 'gerektiÄŸi gibi soruÅŸturulmasÄ± için' çaÄŸrÄ±da bulundu: "Lahey'de ilgili BM kurumuna baÅŸvurmayÄ± planlÄ±yoruz. UluslararasÄ± topluma da, tüm bilgilerin derinlemesine soruÅŸturulup, soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."