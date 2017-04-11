Ana Sayfa | DÃœNYA 11/04/2017 18:00

Donald Trump'tan sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor

Donald Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medya hesabÄ±ndan Kuzey Kore'yle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik tehditkâr açÄ±klamalarÄ±na devam ediyor.Twitter hesabÄ±ndan bir dizi mesaj yayÄ±nlayan Trump, "Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Çin yardÄ±m etmeye karar verirse harika olur. YardÄ±m etmezse biz bu sorunu onlarsÄ±z çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullandÄ±.

ABD'nin Kore yarÄ±madasÄ±na savaÅŸ gemileri yollamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Kore kendisini "güçlü silahlarla koruyacaÄŸÄ±nÄ±" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

 
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