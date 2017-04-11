Ana Sayfa | DÃœNYA 11/04/2017 20:03

Nijerya'da otelde kalan iki TÃ¼rk iÅŸÃ§i kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

nijerya tÃ¼rk iÅŸÃ§i

Nijerya'ya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in giden iki TÃ¼rk iÅŸÃ§inin otelden kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan ÇakÄ±l, "Ülkenin güneydoÄŸusundaki Akwa Ibom bölgesinde iki Türk iÅŸçi kaldÄ±klarÄ± otelden kaçÄ±rÄ±ldÄ±." dedi.Olayla ilgili resmi giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± belirten ÇakÄ±l, "Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Türk firmasÄ± ve Akwa Ä°bom ValiliÄŸi ile temas halindeyiz. Otelin kamera kayÄ±tlarÄ± alÄ±ndÄ± ve zanlÄ±larÄ±n tahmini yerleri de tespit edildi." ifadesini kullandÄ±.Öte yandan polis kaynaklarÄ± da 2 Türk iÅŸçinin kaldÄ±klarÄ± otelden kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. OlayÄ± henüz üstlenen olmazken iÅŸçilerin fidye için kaçÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± üzerinde duruluyorNijerya'da fidye için adam kaçÄ±rma olaylarÄ± sÄ±k sÄ±k yaÅŸanÄ±yor.

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