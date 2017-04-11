Ana Sayfa | DÃœNYA 11/04/2017 20:12

Putin'den ABD hakkÄ±nda ÅŸok iddia

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Suriye'yi vuran ABD'nin Irak'Ä± vuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, ABD'nin yeni bir saldÄ±rÄ± yapacaÄŸÄ±na dair istihbarat aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Putin, ABD'nin Suriye'yi vurmasÄ±nÄ±n, kendisine 2003'teki Irak iÅŸgalini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan Moskova'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Putin ÅŸöyle konuÅŸtu: "ÇeÅŸitli kaynaklardan edindiÄŸimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar 'bunu baÅŸka ÅŸekilde tanÄ±mlamam mümkün deÄŸil.' Åžam kÄ±rsalÄ± da dahil olmak üzere Suriye'nin baÅŸka bölgelerinde de hazÄ±rlanÄ±yor. BazÄ± maddeler atÄ±p suçu Suriye hükümetine yÄ±kmayÄ± planlÄ±yorlar."

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