Ana Sayfa | DÃœNYA 11/04/2017 21:36

Rusya'dan sonra Ä°ran'dan ABD'ye sert tepki

Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan

Ä°ran Savunma BakanÄ± HÃ¼seyin Dehkan Rusya'dan sonra ABD'ye Suriye konusunda tehditkar bir tutumla konuÅŸtu

Esad'Ä±n kimyasal katliamÄ±na ABD'nin Suriye'deki Åžayrat hava üssünü vurarak karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Suriye'deki vesayet savaÅŸlarÄ±nda saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer saldÄ±rÄ±yla tehdit etmesinin ardÄ±ndan bir saldÄ±rgan tutum da Ä°ran'dan geldi. Ä°ran'Ä±n resmi ajansÄ± Ä°RNA'nÄ±n haberine göre, Ä°ran Savunma BakanÄ± Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Åžoygu'yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, ABD'nin Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait havaalanÄ±nÄ± vurmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

 

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