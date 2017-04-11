ABD Rusya kimyasal silah konusunda suÃ§u baÅŸkalarÄ±na atÄ±yor

Rusya ve Ä°ran'Ä±n ABD konusundaki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD yÃ¶netimi de Ä°dlib'te yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n suÃ§lusunu aÃ§Ä±kladÄ±

ABD yönetiminden, Suriye'nin düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili Rusya ile gerilimi artÄ±racak bir açÄ±klama geldi. Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada Rusya suçlanarak "Rusya suçu baÅŸkalarÄ±na atmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" denildi. Rusya ve Esad'Ä±n katliamdan muhalifleri sorumlu tutma çabalarÄ±na da cevap verilen açÄ±klamada "SaldÄ±rÄ±yÄ± muhaliflerin düzenlemediÄŸine eminiz. Rusya'nÄ±n provokasyon açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin delil yok" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.