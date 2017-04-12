ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gerilime raÄŸmen Rusya'da

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere Rusya'ya gitti

Kremlin SalÄ± günü ABD ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin "SoÄŸuk SavaÅŸ'Ä±n bitiminden beri en zorlu döneminde olduÄŸunu" açÄ±kladÄ±.

Bu gerilime raÄŸmen, Tillerson ziyaretini iptal etmedi. Tillerson ÇarÅŸamba günü mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile görüÅŸecek. Tillerson'Ä±n Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile görüÅŸüp görüÅŸmeyeceÄŸi henüz netlik kazanmadÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ziyareti sÄ±rasÄ±nda Moskova'yÄ± Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a verdiÄŸi desteÄŸi geri çekmesi için ikna etmeye çalÄ±ÅŸacak.

Tillerson Ä°talya'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± G7 dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± zirvesinden Moskova'ya doÄŸru yola çÄ±karken gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Esad ailesinin devrinin sona gelmek üzere olduÄŸu açÄ±k" dedi.

Tillerson ÅŸöyle devam etti:

"UmarÄ±z Rus hükümeti BeÅŸar Esad ile güvenilmez bir ortakla mütttefik olduÄŸu sonucuna varÄ±r."

Rusya'nÄ±n "2013 yÄ±lÄ±nda Esad'Ä±n kimyasal silah kullanmayÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmadaki rolünü yerine getirmekte baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu" söyleyen Tillerson, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±yla ilgili "Bunun tekrar olmasÄ±na izin veremeyiz" dedi.

Geçen hafta, Suriye ordusunun Ä°dlib kentindeki Han Åžeyhun bölgesine kimyasal saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi iddialarÄ± üzerine, ABD Suriye'yi füzelerle vurmuÅŸtu.

ABD, saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve saldÄ±rÄ±nÄ±n Esad rejimi tarafÄ±ndan düzenlendiÄŸine emin olduklarÄ±nÄ± söylerken, Suriye yönetimi bu iddialarÄ± reddediyor.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Esad rejimine desteÄŸini yineledi.

Rusya, Suriye ordusunun aÅŸÄ±rÄ± Ä°slamcÄ± gruplarÄ±n silah ve kimyasal deposunu vurduÄŸunu, kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Beyaz Saray ise Rusya'yÄ± "Esad'Ä±n kimyasal saldÄ±rÄ±daki rolünü örtbas etmeye çalÄ±ÅŸmakla" suçluyor.

Tillerson, Rusya ile "terörle mücadelede daha sÄ±kÄ± iÅŸbirliÄŸi" sözü veren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump göreve geldiÄŸinden beri Rusya'yÄ± ziyaret eden ilk üst düzey AmerikalÄ± yetkili.

Kaynak: BBC Türkçe