Patlama sonrasÄ±nda ÅŸÃ¼pheli yabancÄ± plakalÄ± araÃ§ aranÄ±yor

Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesinde meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan yabancÄ± plakalÄ± bir aracÄ±n ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'ye göre Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, "TakÄ±m otobüsüne patlayÄ±cÄ±lar ile saldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi. Polis sözcüsü Gunnar Wortmann da, üç patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirildiÄŸini söyledi.

Alman ajansÄ± DPA ise güvenlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde 'ortada organize bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±na dair bir iÅŸaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' belirtti.

Bir mektup bulundu, yabancÄ± plakalÄ± araç aranÄ±yor

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alman polisi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n Borussia Dortmund'u hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, saldÄ±rÄ±nÄ±n neden gerçekleÅŸtirildiÄŸinin bilinmediÄŸini açÄ±kladÄ±.

YabancÄ± plakalÄ± bir aracÄ± aradÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Alman polisi, bugüne ertelenen maç için güvenlik önlemlerinin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili Twitter'dan bir paylaÅŸÄ±m yapan yerel polis birimi ise olay yeri yakÄ±nlarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenen bir mektup bulunduÄŸunu fakat mektubun orijinalliÄŸi konusunda ÅŸüpheler olduÄŸunu duyurdu.

ToplantÄ±da yer alan bir Borusiia Dortmund temsilcisi ise saldÄ±rÄ±da yaralanan futbolcularÄ± Marc Bartra'nÄ±n el bileÄŸi ve kolundan ameliyat olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Futbolcular ve teknik heyet hemen otele döndü

Patlamalar, yerel saat ile 19:00'da Signal Iduna Park Stadyumu'na (daha iyi bilinen eski adÄ±yla Westfalenstadion) yaklaÅŸÄ±k 12 kilometre mesafede meydana geldi.

Borussia Dortmund kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, oyuncularÄ± ve teknik heyeti taÅŸÄ±yan otobüsün patlamalardan kÄ±sa süre önce otelden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaÅŸananlar sonrasÄ± Alman takÄ±mÄ± otele geri döndü.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti yönetimi patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi bölgeye takviye polis ve itfaiye ekipleri gönderdi.

'Emre Mor'un durumu iyi, olayÄ±n ÅŸokunu atlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor'

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un durumu ise iyi.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Emre'nin durumu iyi, olayÄ±n ÅŸokunu atlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. DiÄŸer futbolcular gibi...Patlama sonrasÄ± otobüsün camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Ufak tefek yaralanmalar olmuÅŸ ama önemli bir durum yok" dedi.

Borussia Dortmund da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaralanan Marc Barta dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer oyuncularÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu, 80 bin seyirci kapasiteli stadyumun çevresinde tehlike teÅŸkil eden herhangi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Alman kulübü taraftarlarÄ±ndan sakin olmalarÄ±nÄ± ve bir süre stattan ayrÄ±lmamalarÄ±nÄ± istedi. Tribünlerde beklerken Borussia Dortmund lehine tezahürat yapan Monaco taraftarÄ±na da teÅŸekkür etti.