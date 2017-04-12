ABD'den Suriye'nin kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±na yeni delil

ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± son istihbarata gÃ¶re Suriye pilotlu bir SU-22 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Han Åžeyhun kasabasÄ±na en az bir adet sarin sinir gazÄ± taÅŸÄ±yan mÃ¼himmat attÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Yetkililer, istihbarat bilgileri ve temin edilen malzemelerin hiçbirinin Suriye ve Rusya'nÄ±n ileri sürdüÄŸü alternatif hikayenin doÄŸruluÄŸuna iÅŸaret etmediÄŸini belirtti. Rusya'nÄ±n iddiasÄ± rutin bombalama sÄ±rasÄ±nda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bir bombanÄ±n kimyasal depoya rast geldiÄŸi ÅŸeklindeydi.

Ä°smini vermek istemeyen ABD’li yüksek seviyeli bir yetkili, “Biz teröristlerin veya devlet dÄ±ÅŸÄ± hiçbir aktörün bu kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±ndan eminiz” dedi.ABD, daha önceki yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sarin gazÄ±nÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gaza maruz kalan hastalarÄ±n götürüldüÄŸü hastaneyi Rusya'nÄ±n bilerek bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. AçÄ±klamayÄ± yapan Senatör Mc Cain, Rusya'nÄ±n çok hassas silahlarÄ± bulunduÄŸunu, bombalamadan önce bombalanacak bölgeye dron göndererek hastanenin yerinin tespit edildiÄŸini sonra da gaza maruz kalanlardan elde edilecek delillerin yok edilmesi maksadÄ±yla hastanenin bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.