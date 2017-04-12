Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama Suriye'de Esad iktidarÄ± asla barÄ±ÅŸÄ± getirmez

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Suriye'de Esad rejiminin varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu sÃ¼rece asla barÄ±ÅŸ hakim olmayacak denildi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basÄ±n brifinginde, ABD'nin Suriye'ye verdiÄŸi kimyasal silah tepkisine ve Esad rejimin geleceÄŸine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silah kullanan bir yönetimin ülkesine barÄ±ÅŸ getirmesinin mümkün olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Spicer, "Esad iktidarda olduÄŸu sürece barÄ±ÅŸÄ±n hakim olduÄŸu bir Suriye mümkün olamaz." diye konuÅŸtu.

ABD'nin 2. Dünya SavaÅŸÄ±nda bile kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Spicer, "Hitler bile kimyasal silahlar kullanacak kadar alçalmamÄ±ÅŸtÄ±." ifadesini kullandÄ±. Spicer, daha sonra sözlerini düzeltme ihtiyacÄ± hissetti. KastÄ±nÄ±n "Hitler'in Esad gibi aynÄ± yöntemle kendi halkÄ±na sarin gazÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etmek olduÄŸunu belirten Spicer, daha sonra yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak sözlerinin Holocaust ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±.

"Rusya, tarihin yanlÄ±ÅŸ tarafÄ±nda duruyor"

Esed rejimine her türlü desteÄŸi veren Rusya'yÄ±, "tarihin yanlÄ±ÅŸ tarafÄ±nda" durmakla suçlayan Spicer, "Rusya, Kuzey Kore, Suriye ve Ä°ran ile yan yana duruyor ve Rusya hariç diÄŸerleri baÅŸarÄ±sÄ±z devletler. Bu durumda Rusya'nÄ±n kendini (uluslararasÄ± toplumdan) izole ettiÄŸine ÅŸüphe yok." dedi.

Spicer, Esad rejiminin halihazÄ±rda kimyasal silahlara sahip olmamasÄ± gerektiÄŸini ve ilgili anlaÅŸmaya Rusya'nÄ±n da imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Moskova'nÄ±n Åžam üzerindeki etkisini, kimyasal silahlarÄ±n bir daha kullanÄ±lmamasÄ±na harcamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

ABD'nin OrtadoÄŸu'daki birinci önceliÄŸinin halen DEAÅž'Ä± yenmek olduÄŸunu vurgulayan Spicer, "Ä°kinci olarak, eÄŸer Rusya ve diÄŸerlerinin katkÄ±sÄ±yla siyasi bir ortam oluÅŸturulabilirse Suriyeliler kendilerine bir lider seçebilirler." ifadesini kullandÄ±.

Saddam Hüseyin-Esad karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±

Spicer, zamanÄ±nda Irak lideri Saddam Hüseyin'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± için ABD tarafÄ±ndan devrilmesi gerektiÄŸinin düÅŸünüldüÄŸü belirtilerek, ÅŸimdi neden Esad rejimi için aynÄ± durumun geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine, "Bu soru bizim (Suriye'de) yeni bir lider istemediÄŸimizi varsayÄ±yor gibi. Ä°ki gündür peÅŸ peÅŸe açÄ±kça ÅŸunu söylüyoruz; Esed'in iktidarda olduÄŸu bir gelecekte barÄ±ÅŸçÄ±l ve istikrarlÄ± bir Suriye görmediÄŸimizi söylüyoruz." diye konuÅŸtu.

Spicer ayrÄ±ca, Rusya'nÄ±n Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan haberinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Amerikan istihbarat birimleri arasÄ±nda bir mutabakat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Kuzey Kore'nin eylemleri tolere edilemez"

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Kuzey Kore'yi hedef alan son açÄ±klamalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Spicer, "BaÅŸkan (Trump), Kuzey Kore ile ilgili ne yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacak deÄŸil, ama tüm seçenekler masada. Kuzey Kore'nin eylemleri tolere edilebilecek adÄ±mlar deÄŸildir." yorumunu yaptÄ±.

Trump'Ä±n geçen hafta Florida'da bir araya geldiÄŸi Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile görüÅŸmesinde de Kuzey Kore'nin konuÅŸulduÄŸunu hatÄ±rlatan Spicer, "Çin’in Kuzey Kore üzerinde ekonomik ve siyasi etkisi var, bunu kullanabilirler." dedi.

Uçaktan atÄ±lan yolcu

Spicer, Amerikan United havayollarÄ±nÄ±n bir yolcuyu uçaktan zorla indirmesiyle ilgili soruya da "Çok talihsiz bir durum, ancak devam eden soruÅŸturmalar var." sözleriyle cevap verdi. Yolcunun zorla indirilmesini gösteren videonun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan da izlendiÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyleyen Spicer, "Eminim izleyen herkes rahatsÄ±z olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.