O Ã¼lkeler BMGK'dan Ä°dlib saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunduÄŸu yeni karar tasarÄ±sÄ±yla Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak soruÅŸturulmasÄ±nÄ± yeniden istedi

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa, Suriye'nin Ä°dlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen "revize edilmiÅŸ" karar tasarÄ±sÄ±nÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeniden sundu.Ä°ngiltere'nin BM Dami Temsilcisi Matthew Rycroft, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BirleÅŸik KrallÄ±k, ABD ve Fransa'nÄ±n Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen "revize edilmiÅŸ" BMGK karar tasarÄ±sÄ±nÄ± üyelere yeniden daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Rycroft, Suriye'de sürdürülebilir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak siyasi sürecin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için BMGK'nÄ±n bütün üyelerine bu tasarÄ±sÄ±yÄ± desteklemeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°dlib kentinde yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BMGK'ya üç karar tasarÄ±sÄ± sunulmuÅŸtu.

Suriye rejiminin Ä°dlib kentinde düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve sorumlularÄ±n bulunmasÄ± için soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden ilk tasarÄ±yÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa sunmuÅŸ, BatÄ±lÄ± ülkelerin karar tasarÄ±sÄ±nÄ± "kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin kÄ±nama yerine "derin endiÅŸe" ifadesi kullanÄ±lan kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±yÄ± getirmiÅŸti.Üçüncü bir tasarÄ± ise BatÄ±lÄ± ülkeler ve Rusya arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± gidermek için BMGK'nÄ±n daimi üyeleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki 10 seçilmiÅŸ ülke tarafÄ±ndan konseye sunulmuÅŸtu.Üye ülkeler BMGK'ya sunulan üç ayrÄ± karar tasarÄ±sÄ± üzerinde uzlaÅŸamamÄ±ÅŸ ve oylama ertelenmiÅŸti.