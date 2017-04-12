Robert Ford aÃ§Ä±kladÄ± Esad yeni bir kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olabilir

ABD'nin Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ford, Esad rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam etmesi gerektiÄŸini savundu. Aksi halde Esad'Ä±n yeniden kimyasal silah kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'nin son Åžam Büyükelçisi Robert Ford, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini belirterek, "Esad hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r." dedi.CBS kanalÄ±na konuÅŸan Ford, ABD'nin Suriye rejimine ait Åžayrat Hava Üssü'ne yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Esad rejimine yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± "çok iyi" sözüyle deÄŸerlendiren Ford, "Esad'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n önüne geçmek adÄ±na önemli bir adÄ±mdÄ± fakat bu sadece bir adÄ±mdÄ±r. Esad hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r. RuslarÄ± Esad'Ä±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± durdurmak için ikna etmek çok zor olacak." diye konuÅŸtu.

"Ä°ran'Ä±n bize karÅŸÄ±lÄ±k verecek bir kapasitesi var"

Ford, Esad yönetimine Ä°ran ve Rusya'nÄ±n desteÄŸi olduÄŸu sürece ABD'nin Suriye'de rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi istemesinin gerçekte bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Suriye'de bütün taraflarla yeni bir hükümetin kurulmasÄ± için pazarlÄ±k yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸinen Ford, Ä°ran'Ä±n ABD'nin tekrar Esad'a saldÄ±rmasÄ± durumunda karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸi yönündeki tehdidinin sorulmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ran'Ä±n bize karÅŸÄ±lÄ±k verecek bir kapasitesi var. Mesela, ÅŸu anda Irak'ta bulunan askerlerimizi hedef alabilirler. Bu diplomatik anlamda dikkat edilmesi gerekilen bir durum. Esad'Ä±n tekrar kimyasal kullanmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak ve aynÄ± zamanda Ä°ran'Ä±n bölgede bulunan milisleri üzerinden Irak'ta bize saldÄ±rmasÄ±nÄ± önlemek gerekiyor."