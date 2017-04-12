Donald Trump Suriye'deki saldÄ±rÄ± emrini bakÄ±n nasÄ±l vermiÅŸ

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'deki askeri Ã¼sse yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± nasÄ±l verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine yönelik yaptÄ±klarÄ± füze saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanlarÄ±n çok korkunç kimyasal silahlar kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve güzel bebeklerin babalarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda öldüÄŸünü gördüm. Ä°ÅŸte o zaman hemen (ABD Savunma BakanÄ±) General Mattis'i aradÄ±m ve ne yapabileceÄŸimizi sordum." dedi.

Trump, Fox Business kanalÄ±nda yayÄ±nlanan ve Maria Bartiromo tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Mornings with Maria" adlÄ± programa konuk oldu.

Esed rejimine ait Åžaryat Hava Üssü'nün vurulma sürecini anlatan Trump, bu kararÄ±n çok yerinde olduÄŸunu ve bölgede kimyasal silahlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha önce alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Yine de ABD'nin Suriye'ye geniÅŸ çaplÄ± bir askeri operasyon düÅŸünmediÄŸini vurgulayan Trump, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanlarÄ±n çok korkunç kimyasal silahlar kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve güzel bebeklerin babalarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda öldüÄŸünü gördüm. Ä°ÅŸte o zaman hemen General Mattis'i aradÄ±m ve neler yapabileceÄŸimizi sordum." diye konuÅŸtu.

"Mutlaka bir ÅŸey yapmamÄ±z lazÄ±m dedim"

Dünyadaki en kötü tiranlarÄ±n bile Esed'in kullandÄ±ÄŸÄ± türden kimyasal silahlarla insanlarÄ± hedef almayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Trump, Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili görüntüleri izleyince mutlaka bir ÅŸey yapmalarÄ± gerektiÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

Trump ayrÄ±ca, "Bir grup insanÄ±n üzerine kimyasal silahlar ve varil bombalarÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman o çocuklarÄ±n kolsuz, bacaksÄ±z ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullandÄ± ve bu saldÄ±rÄ±larÄ± yapan Esed'i kastederek "O bir hayvan." yorumunu yaptÄ±.

Suriye ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda kendinden önceki BaÅŸkan Barack Obama'yÄ± hedef alan Trump, "Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyin Obama yönetimi tarafÄ±ndan daha önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. SanÄ±yorum o zaman Suriye ÅŸimdikinden çok daha iyi durumda olurdu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.