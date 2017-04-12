Kuzey Kore'den aÃ§Ä±klama ABD'ye karÅŸÄ± nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±yla cevap vereceÄŸiz

Kuzey Kore basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Trump'Ä±n herhangi bir hamlesine Kuzey Kore anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verecek

Amerika donanmasÄ±na baÄŸlÄ± gemiler Pasifik okyanusuna doÄŸru ilerlerken, Kuzey Kore devlet televizyonu bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkelerine karÅŸÄ± yapÄ±lacak en ufak bir saldÄ±rÄ±da ABD'ye karÅŸÄ± anÄ±nda nükleer saldÄ±rÄ±da bulunulacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Trump'Ä±n Kuzey Koreye müdahale etmek için Çin'den yardÄ±m talebinde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ve geçen hafta kimyasal silahlar yüzünden Amerika'nÄ±n Suriyeyi vurmasÄ±ndan sonra bugün Kuzey Kore'nin resmi gazetesi, ülkenin her hangi bir saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Amerika'ya karÅŸÄ±lÄ±k vermek için hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.

"NÜKLEER GÖRÜÅžÜMÜZ ABD'NÄ°N Ä°ÇÄ°NDEKÄ° UNSURLARA ODAKLANMIÅžTIR"

Gazete ÅŸu açÄ±klamda bulundu:

Devrim ordumuz düÅŸman elementleri tarafÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± her hareketi dikkatli bir ÅŸekilde izliyor. Nükleer görüÅŸ alanÄ±mÄ±z, sadece ABD'nin Pasifik'te ve Güney Korede bulunan askeri unsurlara deÄŸil ayrÄ±ca ABD'nin içindeki unsurlara odaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Güney Kore daha büyük felakete yol açmadan ABD'den Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini durdurmasÄ± için talepte bulunmuÅŸtu.

BaÅŸkan Donald Trump ise twitter hesabÄ±ndan "Kuzey Kore'ye yönelik tehdit gibi algÄ±lanan açÄ±klamalarda bulunarak, Kuzey Kore belasÄ±nÄ± arÄ±yor. Çin yardÄ±m etmezse bu sorunu onlarsÄ±z çözeriz." demiÅŸti.