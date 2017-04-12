Aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yine adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu

Ä°ran eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad, Ä°ran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in yeniden adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koydu

Mahmud Ahmedinejad yeniden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday oldu. Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n baÅŸvurusu, adaylarÄ±n yeterliliÄŸini belirleyen AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor. Ahmedinejad'Ä±n hamlesi ülkedeki tüm siyasi dengeleri deÄŸiÅŸtireceÄŸine kesin gözle bakÄ±lÄ±yor. Ahmedinejad ile birlikte seçim kurumuna gelen eski yardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Bekai de adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulundu. Ahmedinejad geçen hafta basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde aday olmayacaÄŸÄ±m, ancak en iyi aday olarak gördüÄŸüm Bekai'yi destekleyeceÄŸim" diye konuÅŸmuÅŸtu.