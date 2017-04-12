Ana Sayfa | DÃœNYA 12/04/2017 13:02

Putin Trump dÃ¶nemiyle ABD'ye karÅŸÄ± gÃ¼ven daha da azalmÄ±ÅŸtÄ±r dedi

putin

Rus lider Putin, Suriye'yi vuran ABD ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Trump dÃ¶nemiyle birlikte gÃ¼venin daha da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Putin, iliÅŸkilerin Ã¶zellikle askeri dÃ¼zeyde iyileÅŸmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson ile Moskova'da ilk kez bir araya geldiÄŸi sÄ±ralarda Rusya lideri Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açÄ±klama geldi. Putin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n iÅŸbaÅŸÄ±na gelmesiyle iki ülke arasÄ±ndaki güvenin daha da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Putin, Rusya'da yayÄ±n yapan Mir 24 televizyonuna verdiÄŸi mülakatta, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Trump döneminde, Obama döneminde olduÄŸundan daha fazla kötüleÅŸtiÄŸini söylemenin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna "Ä°liÅŸkilerdeki güven seviyesinin çalÄ±ÅŸma düzeyinde, özellikle de askeri düzeyde iyileÅŸmediÄŸini, tam tersine azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Reuters haber ajansÄ±nÄ±n son dakika olarak duyurduÄŸu açÄ±klamaya göre, Putin Suriye'deki kimyasal silahlarÄ±n tamamen ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

 

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