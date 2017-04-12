Ana Sayfa | DÃœNYA 12/04/2017 14:16

Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ABD'li gazeteciye ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

lavrov

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ABD'li bir gazetecinin sorduÄŸu soruyu eleÅŸtirerek, gazeteciyi azarladÄ±

Moskova'da ilk kez bir araya gelen Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson, çok kritik bir dönemde gerçekleÅŸtirdikleri görüÅŸmeden önce açÄ±klamalarda bulundu.Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Åžayrat Hava Üssü'ne saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hukukun ihlali olduÄŸunu söyledi. Lavrov, bu tür saldÄ±rÄ±larÄ±n tekrarlanmamasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaptÄ±.Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'Ä±n gerçek niyetini bilmek istediÄŸini söyledi.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ise Rusya ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n daima açÄ±k kalmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

LAVROV, ABD'LÄ° GAZETECÄ°YÄ° AZARLADI

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, görüÅŸme öncesinde soru sormaya çalÄ±ÅŸan AmerikalÄ± gazetecileri azarladÄ±.Bir muhabir, yüksek sesle "Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'Ä±n dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± nasÄ±l yorumluyorsunuz?" diye sordu.Lavrov bunun üzerine, "Sizi kim yetiÅŸtirdi? Size bu tarzÄ± kim öÄŸretti?" dedi.Daha sonra Rus bakan konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve AmerikalÄ± gazeteciye "Evet ÅŸimdi baÄŸÄ±rabilirsiniz." ifadesini kullandÄ±.

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