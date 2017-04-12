Ana Sayfa | DÃœNYA 12/04/2017 14:40

Ã‡in Kuzey Kore'yi ABD konusunda uyardÄ± BugÃ¼nlerde hata yapmayÄ±n

Ã§in kuzey kore

Ã‡in, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan filosunu yola Ã§Ä±kartan ABD iÃ§in uyarÄ±da bulundu

Çin, ABD'nin Kuzey Kore hamlesini engellemek için devreye girdi. Geçen hafta BaÅŸkan Donald Trump'la Florida'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping, mevkidaÅŸÄ±nÄ± bu kez telefonla arayarak Kuzey Kore'de barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözüme ihtiyaç duyulduÄŸunu bir kez daha vurguladÄ±. Kuzey Kore sorununu masaya yatÄ±ran liderlerden Xi, Trump'a tansiyonun düÅŸürülmesi ve diplomatik çözüm çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Bu görüÅŸmeden saatler önce resmi bir Çin gazetesi, Pyongyang yönetimini bugünlerde bir hata yapmamasÄ± için uyardÄ±. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptÄ±ÄŸÄ± 2006'dan bu yana ilk kez savaÅŸa bu kadar yaklaÅŸÄ±ldÄ±.

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