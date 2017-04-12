Dortmund'daki patlamayla ilgili iki kiÅŸinin evi arandÄ±

Åžampiyonlar Liginde Borussia Dortmund-Monaco arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi meydana gelen patlamayla ilgili 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Almanya'da dün Borussia Dortmund-Monaco arasÄ±nda oynanmasÄ± planlanan UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek final maçÄ± öncesinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kiÅŸinin evinin arandÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerden birinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k Sözcüsü Frauke Köhler, Karlsruhe kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n yöntemi nedeniyle terör arka planÄ±nÄ±n bulunduÄŸundan yola çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ± üstelendiÄŸini belirtti.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 kiÅŸiye odaklanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kiÅŸilerin evlerinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Köhler, “GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸiye tutuklama emri çÄ±karÄ±lmasÄ± için incelemelere devam ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.AyrÄ±ca Köhler, olayÄ±n arka planÄ±nÄ±n henüz netleÅŸtirilmediÄŸini kaydetti.

Köhler, olay yerinde içeriÄŸi aynÄ± olan 3 yazÄ±lÄ± not bulunduÄŸuna dikkati çekerek, notta Suriye'den Tornado keÅŸif uçaklarÄ±nÄ±n çekilmesi ve Ramstein üssünün kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini dile getirdi.

YazÄ±larÄ±n incelendiÄŸini ve ÅŸu an için deÄŸerlendirme yapmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Köhler, bugün bir internet sayfasÄ±nda yer alan "saldÄ±rÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sol arka planÄ± olduÄŸuna" iliÅŸkin iddianÄ±n gerçek olduÄŸuna iliÅŸkin önemli kuÅŸkularÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Borussia Dortmund takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüsün stada doÄŸru giderken 3 patlamanÄ±n meydana geldiÄŸini anlatan Köhler, patlayÄ±cÄ±larÄ±n çalÄ±larÄ±n arkasÄ±na yerleÅŸtirildiÄŸini söyledi.

Metal çubuk bir koltuÄŸun baÅŸ destek kÄ±smÄ±na saplandÄ±

Patlamada nedeniyle takÄ±m otobüsünün büyük ölçüde zarar gördüÄŸünü belirten Köhler, otobüste bulunan bir kiÅŸinin camlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu kolundan aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

PatlayÄ±cÄ±larÄ±n metal çubuklarla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir metal çubuÄŸun otobüsteki bir koltuÄŸun baÅŸ destek kÄ±smÄ±na saplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Köhler, "ÅžanslÄ±ydÄ±k daha kötüsü olmadÄ±. PatlayÄ±cÄ±larÄ±n etkisi 100 metreden fazlaydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Köhler, patlayÄ±cÄ±larÄ±n ateÅŸleme mekanizmasÄ±nÄ±n incelendiÄŸini kaydetti.