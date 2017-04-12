Ä°talya Adalet BakanÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik sert eleÅŸtiriler

Ä°talyan Adalet BakanÄ± Andrea Orlando, Ä°talyan gazetecinin TÃ¼rkiye'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°talyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande, bu hafta içinde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda Hatay yakÄ±nlarÄ±nda Türk polisi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Roma'daki YabancÄ± BasÄ±n DerneÄŸi'nde bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Orlando, Gabriele Del Grande'nin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Gabriele Del Grande'nin durumunu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takip ediyor. Türkiye'deki tutuklu gazeteciler konusunda ise daha önce de dile getirdiÄŸimiz gibi Türk demokrasisindeki gerilemeden ve çok sayÄ±da kiÅŸinin haklarÄ±ndan mahrum edilmesinden büyük endiÅŸe duyuyoruz."

Adalaet BakanÄ± Orlando ayrÄ±ca Türkiye'de yargÄ± sistemine müdahale edildiÄŸini de savunarak ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu müdahaleler yargÄ±nÄ±n gerçekten baÄŸÄ±msÄ±z olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve bunun sonucu olarak da bu sistemin ürettiÄŸi kararlarÄ±n niteliÄŸinin sorgulanmasÄ±na yol açÄ±yor."

Öte yandan Gabriele Del Grande'nin eÅŸi Alexandra D'Onofrio Facebook'a yazdÄ±ÄŸÄ± mesajda Ä°talyan gazetecinin yarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek Ä°talya'ya gönderilmesini beklediklerini belirtti.

D'Onofrio, "Gabriele'nin durumu iyi. Kimseyle görüÅŸmesine izin verilmiyor ancak diplomatik kaynaklardan öÄŸrendiÄŸimize göre kendisine saygÄ±lÄ± davranÄ±lÄ±yor" dedi.

Türk BüyükelçiliÄŸi önünde eylem

Ä°talyan gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberinin ardÄ±ndan Ä°talyan Gazeteciler SendikasÄ±, Türkiye'de gazetecilere yönelik baskÄ±yÄ± 2 MayÄ±s'ta protesto etme kararÄ± aldÄ±.

Sendikadan yapÄ±lan açÄ±klamada "Gabriele'nin bir an önce Ä°talya'ya dönmesini umuyoruz. Bu vaka, Türkiye'de gazetecilerin ve basÄ±n özgürlüÄŸünün içinde bulunduÄŸu dayanÄ±lmaz durumu bir kez daha gözler önüne seriyor" denildi.

2 MayÄ±s'ta Roma'daki Türk BüyükelçiliÄŸi önünde yapÄ±lacak gösteride Türkiye'de hapiste olan gazetecilere destek mesajÄ± verileceÄŸi belirtildi.