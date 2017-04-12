Paris'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n konaklamasÄ±na Ã§itli engel

Paris'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gece konakladÄ±ÄŸÄ± metro istasyonunun altÄ±na tel Ã§it dÃ¶ÅŸendi

BaÅŸkent Paris'in merkezinde bulunan La Chapelle ve Stalingrad metro istasyonlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda bazÄ± bölgelere döÅŸenen tel çitlerle, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gece bu bölgede konaklamasÄ±nÄ±n engellenmesi hedefleniyor.

Paris'te bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n konaklama ihtiyacÄ± için hükümetin kurduÄŸu merkezlerin gerek kapasitesi gerek imkanlarÄ±yla yetersiz kalmasÄ± nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar parklarda ve metro istasyonlarÄ±nÄ±n altÄ±nda uyumak zorunda kalÄ±yor.

Daha önce de buralarda bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar defalarca tahliye edilmiÅŸti. En son geçen kasÄ±m ayÄ±nda Stalingrad metro istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda konaklayan yaklaÅŸÄ±k 3 bin kiÅŸi polis zoruyla, otobüslerle ülkenin farklÄ± yerlerindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na gönderilmiÅŸti.

Köprü altlarÄ±nda derme çatma çadÄ±rlarda kalan genellikle Afgan ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, 80 otobüsle Paris dÄ±ÅŸÄ±ndaki 74 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'nÄ±n kuzeyinde Ä°ngiltere'ye geçiÅŸ istikametinde bulunan Calais'deki Jungle (VahÅŸi Orman) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n tahliyesinden sonra da bazÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Paris'e gelmiÅŸti.