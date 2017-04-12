Rus sÃ¶zcÃ¼den TÃ¼rkiye hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova,TÃ¼rkiye ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama ile tepkileri topladÄ±

HaftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif’in 14 Nisan Cuma günü Moskova’da üçlü görüÅŸme yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Sputnik'in haberine göre Zaharova, bakanlarÄ±n Moskova’daki görüÅŸmede ABD’nin Suriye’ye düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± en aza indirgemeye yönelik ortak adÄ±mlarÄ± istiÅŸare edeceÄŸini söyledi. Zaharova, “Bakanlar, Suriye’deki durumun kötüye gidiÅŸini ve ABD’nin saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle siyasi çözüm çabalarÄ±nÄ±n heba olmasÄ±nÄ± engellemek için üçlü koordinasyon kapsamÄ±nda alÄ±nacak tedbirleri masaya yatÄ±racak” dedi.

ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Åžayrat hava üssüne düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya deÄŸinen Zaharova, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye’deki askeri ve siyasi durum, dramatik ÅŸekilde kötüye gitti. ABD’nin Suriye’deki eylemleri, bölgesel ve uluslararasÄ± güvenlik için ciddi bir meydan okuma oldu. BatÄ±'daki Rusya karÅŸÄ±tÄ± güçler, Moskova'nÄ±n arabuluculuÄŸuyla Suriye'de barÄ±ÅŸ adÄ±na yapÄ±lan ilerlemeyi bozmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

TÜRKÄ°YE DEÄžÄ°L OPCW YAPSIN

Zaharova’ya Türkiye’nin yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Han Åžeyhun saldÄ±rÄ±sÄ±nda sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸti’ açÄ±klamasÄ± da soruldu.Zaharova, “Han Åžeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye deÄŸil, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Örgütü (OPCW) yapmalÄ±” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

‘TÜRKÄ°YE DENÄ°ZLERÄ° VE GIDA KALÄ°TESÄ°YLE UÄžRAÅžSIN’

Zaharova, “Bence Türkiye SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, turizm sezonu öncesinde deniz sularÄ±nÄ±n analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gÄ±da ürünlerinin kalite-kontrolü ile uÄŸraÅŸmalÄ±” diye konuÅŸtu. Rus sözcü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yÄ±llar önce kurulmakla kalmayan, aynÄ± zamanda da ilgili birimi, Suriye’deki kimyasal silah kullanÄ±mÄ±yla ilgili olaylarÄ± doÄŸrudan soruÅŸturan OPCW’nin yetki alanÄ±nda” ifadelerini kullandÄ±.

CHARTER Ä°DDÄ°ASI DA SORULDU

Zaharova, Rus basÄ±nÄ±nda çÄ±kan Rusya ve Türkiye arasÄ±ndaki charter uçuÅŸlarÄ±n durdurulabileceÄŸine iliÅŸkin haberler hakkÄ±nda Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Zaharova, “Charter seferleriyle uÄŸraÅŸmÄ±yoruz. SanÄ±rÄ±m, bu konuda bilgi almak için ilgili bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvurmanÄ±z gerekecek” diye konuÅŸtu.Öte yandan Zaharova, "Moskova, ABD'nin sÄ±rf Washington'dan birisi istedi diye Suriye'yi bombalamayÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± umuyor" dedi.