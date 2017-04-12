Ana Sayfa | DÃœNYA 12/04/2017 19:10

Rus lider Putin ile Tillerson Kremlin SarayÄ±nda buluÅŸtu

Putin ve Tillerson

Rusya lideri Putin, Kremlin SarayÄ±'nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir araya geldi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä± kabul ettiÄŸi bildirildi.Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kremlin SarayÄ±'nda Tillerson ile Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'u kabul ettiÄŸini söyledi.Peskov, görüÅŸmenin içeriÄŸine dair bilgi vermedi.Lavrov ve Tillerson, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evi'nde yaklaÅŸÄ±k beÅŸ saat süren bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirmiÅŸti.Ä°ki ülke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n ilerleyen saatlerde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlemesi bekleniyor.

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