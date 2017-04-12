BM GÃ¼venlik Konseyinde gÃ¼ndem Suriye

Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'deki son geliÅŸmeleri görüÅŸmek üzere toplandÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada BM gözetimindeki müzakere sürecinin desteklenmesi için krizin önde gelen taraflarÄ±nÄ±n acilen uzlaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

"Cenevre'deki barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin 6. turunu baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±m"

Bu kriz anÄ±nÄ± siyasi sürece dönüÅŸtürmek için dönüm noktasÄ± olarak görmek gerektiÄŸini ifade eden de Mistura, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'a ateÅŸkesin tekrar tesis edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

De Mistura, "MayÄ±s ayÄ±nda Cenevre'deki barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin 6. turunu baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±m." dedi.

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Delattre: "Suriye'nin Esed ile bir geleceÄŸi yok"

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Suriye'de krize BeÅŸÅŸar Esed ile çözüm bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Suriye'nin Esed ile bir geleceÄŸi yok." dedi.

Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft: "Han Åžeyhun'da sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi"

Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da konuÅŸmasÄ±nda Esed rejimine destek veren Rusya'yÄ± eleÅŸtirdi.

Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin de bilgiler veren Rycroft, "Bilim adamlarÄ±mÄ±zÄ±n olay yerinden alÄ±nan örnekler üzerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Han Åžeyhun'da sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°ngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlÄ± saldÄ±rÄ±dan rejimin sorumlu olduÄŸu konusundaki ABD deÄŸerlendirmesini paylaÅŸÄ±yor." dedi.

BMGK'da "Ä°dlib tasarÄ±sÄ±" oylanacak

Öte yandan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan "revize edilerek" BMGK'ya tekrar sunulan Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen karar tasarÄ±sÄ± bugün oylanacak.