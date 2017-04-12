Trump'tan Esad yÃ¶netimiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'de askeri Ã¼sse yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Esad rejimine ait Åžaryat Hava Üssü'nün vurulma sürecini anlatan Trump, bu kararÄ±n çok yerinde olduÄŸunu ve bölgede kimyasal silahlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha önce alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.Yine de ABD'nin Suriye'ye geniÅŸ çaplÄ± bir askeri operasyon düÅŸünmediÄŸini vurgulayan Trump, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanlarÄ±n çok korkunç kimyasal silahlar kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve güzel bebeklerin babalarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda öldüÄŸünü gördüm. Ä°ÅŸte o zaman hemen General Mattis'i aradÄ±m ve neler yapabileceÄŸimizi sordum." diye konuÅŸtu.

'ESAD BÄ°R HAYVAN'

Dünyadaki en kötü tiranlarÄ±n bile Esad'in kullandÄ±ÄŸÄ± türden kimyasal silahlarla insanlarÄ± hedef almayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Trump, Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili görüntüleri izleyince mutlaka bir ÅŸey yapmalarÄ± gerektiÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

Trump ayrÄ±ca, "Bir grup insanÄ±n üzerine kimyasal silahlar ve varil bombalarÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman o çocuklarÄ±n kolsuz, bacaksÄ±z ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullandÄ± ve bu saldÄ±rÄ±larÄ± yapan Esed'i kastederek "O bir hayvan." yorumunu yaptÄ±.

Suriye ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda kendinden önceki BaÅŸkan Barack Obama'yÄ± hedef alan Trump, "Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyin Obama yönetimi tarafÄ±ndan daha önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. SanÄ±yorum o zaman Suriye ÅŸimdikinden çok daha iyi durumda olurdu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD BaÅŸkanÄ±, Rusya'nÄ±n Åžam yönetimine verdiÄŸi desteÄŸi de eleÅŸtirdi.

Trump, "Putin gerçekten çok kötü bir kiÅŸiye destek veriyor ve bu hem Rusya hem insanoÄŸlu hem de dünya için çok kötü." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, dünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Ä°dlib'de Esad rejimi tarafÄ±ndan "sarin gazÄ±" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda ÅŸüphelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

KUZEY KORE Ä°ÇÄ°N ARTAN TEDBÄ°RLER

Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±yla ilgili tedbirleri alma konusunda tereddüt etmeyeceklerini ifade eden Trump, bölgeye çok güçlü bir filo gönderdiklerini, aynÄ± ÅŸekilde güçlü denizaltÄ±lara sahip olduklarÄ±nÄ± belirtti. BunlarÄ±n bölgede Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± önemli bir tedbir olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Trump, bölgedeki müttefiklerini koruyacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ± açÄ±k etmek istemediÄŸini bildiren Trump, "Obama'nÄ±n Musul'a operasyon yapacaÄŸÄ±nÄ± çok önceden söylediÄŸini ve herkesin tedbirini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" hatÄ±rlatarak, kendisinin böyle yapmayacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.