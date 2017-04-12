Ana Sayfa | DÃœNYA 12/04/2017 19:28

Ä°ngiltere de kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± doÄŸruladÄ±

kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°ngiltere'nin BM temsilcisi Matthew Rycroft, Suriye Han Åžeyhun'da onlarca sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol aÃ§an saldÄ±rÄ±da sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n son dakika olarak duyurduÄŸu açÄ±klamaya göre, BM temsilcisi Rycroft bilim insanlarÄ±nÄ±n numunelerden yaptÄ±ÄŸÄ± testlerde sarin veya sarin benzeri bir maddeye rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oturumda konuÅŸan temsilci, ayrÄ±ca, Londra yönetiminin saldÄ±rÄ±dan Åžam rejimini sorumlu tuttuÄŸunu da sözlerine ekledi.

Dördüncü tasarÄ±

Daha önce üzerinde uzlaÅŸma saÄŸlanamayan, Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili üç karar tasarÄ±sÄ±ndan sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa, bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± isteyen 'revize edilmiÅŸ' bir karar tasarÄ±sÄ±nÄ± daha BMGK'ya sunmuÅŸtu. Matthew Rycroft, gün içinde Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, BMGK'nÄ±n bütün üyelerine bu tasarÄ±yÄ± desteklemeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Rusya aynÄ± oyu verecek

Rusya, beklenildiÄŸi gibi yeni tasarÄ±yÄ± da veto edeceÄŸini önceden duyurdu.Ä°dlib kentinde yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BMGK'ya üç karar tasarÄ±sÄ± sunulmuÅŸtu.

Suriye rejiminin Ä°dlib kentinde düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve sorumlularÄ±n bulunmasÄ± için soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden ilk tasarÄ±yÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa sunmuÅŸ, BatÄ±lÄ± ülkelerin karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin kÄ±nama yerine 'derin endiÅŸe' ifadesi kullanÄ±lan kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±yÄ± getirmiÅŸti.Üçüncü bir tasarÄ± ise BatÄ±lÄ± ülkeler ve Rusya arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± gidermek için BMGK'nÄ±n daimi üyeleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki 10 seçilmiÅŸ ülke tarafÄ±ndan konseye sunulmuÅŸtu.  Üye ülkeler BMGK'ya sunulan üç ayrÄ± karar tasarÄ±sÄ± üzerinde uzlaÅŸamamÄ±ÅŸ ve oylama ertelenmiÅŸti.

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