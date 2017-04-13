Ana Sayfa | DÃœNYA 13/04/2017 07:58

Cezaevinin tavanÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸey ÅŸok etti

cezaevi tavanÄ±

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir cezaevi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bilgisayar parÃ§alarÄ±ndan farklÄ± iki bilgisayar yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Mahpuslar bilgisayarlarÄ± tavandaki kapaklarÄ±n üzerine gizleyerek kullandÄ±.CihazlarÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada bilgisayarlarda pornografik materyaller ile uyuÅŸturucu ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±na yönelik makaleler bulundu.

BilgisayarlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, bilgi iÅŸlem çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir görevlinin hesabÄ± üzerinden yüksek miktarda veri akÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu fark etmesiyle ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.

O gün o çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸyerinde olmamasÄ± ÅŸüphe uyandÄ±rÄ±nca, veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi nokta tespit edildi ve buradan uzanan bir kabloyu takip eden görevliler tavana saklanmÄ±ÅŸ iki adet bilgisayarÄ± fark etti.

2015 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan bu olay kamuoyuna yeni açÄ±klandÄ±.Geri dönüÅŸüme gönderilen parçalarla bilgisayarÄ± kuran mahpus, bunu nasÄ±l gerçekleÅŸtirdiÄŸini yetkililere itiraf etti.

Yetkililer benzer olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± için gerekli önlemleri alacaklarÄ±nÄ± fakat bu önlemlerin mahpuslarÄ±n teknolojiye eriÅŸimini kÄ±sÄ±tlamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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