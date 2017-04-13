Donald Trump ve NATO Genel Sekreterinden Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha sonra ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Trump, Suriye'deki iç savaÅŸla ilgili, "Suriye'deki vahÅŸi iç savaÅŸÄ± sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini saÄŸlamanÄ±n zamanÄ± geldi." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Suriye'deki sorunlarÄ±n çözülmesi için NATO ile birlikte çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret eden Trump, "Esed'in korkunç silahlar kullanarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi katliamlarÄ±n kÄ±nanmasÄ±nda NATO üyesi ülkelerin ve müttefiklerin desteÄŸine minnettarÄ±z. Küçük ve yardÄ±ma muhtaç çocuklar ve bebekler de dahil masum sivillerin korkunç ÅŸekilde kimyasal silahlarla katledilmesi, insan hayatÄ±na deÄŸer veren tüm milletler tarafÄ±ndan kesin olarak reddedilmelidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Moskova yönetimine eleÅŸtiri

Esed rejimine verdiÄŸi destek dolayÄ±sÄ±yla Moskova yönetimine de eleÅŸtirilerde bulunan Trump, "Åžu anda Rusya ile hiç de anlaÅŸamÄ±yoruz. EÄŸer anlaÅŸabilsek çok iyi olurdu. Muhtemelen Rusya ile iliÅŸkilerimiz en düÅŸük seviyede olabilir." yorumunu yaptÄ±.

Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan RuslarÄ±n haberinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu üzerine Trump, Rusya'nÄ±n Esed rejimi ile yakÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu saldÄ±rÄ±dan haberlerinin olma ihtimalinin yüksek olduÄŸunu belirtti. Bununla birlikte kesin ifadeler kullanmayan Trump, devam eden soruÅŸturmalara atÄ±fta bulunarak, "SonuçlarÄ± göreceÄŸiz." dedi.

"NATO'nun modasÄ± geçmiÅŸ deÄŸil"

Daha önce "NATO'nun, modasÄ± geçmiÅŸ bir kurum" olduÄŸunu dile getiren Trump, Stoltenberg ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bu sözlerinden geri adÄ±m atarak, "NATO modasÄ± geçmiÅŸ bir kurum deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

Trump ayrÄ±ca, üye ülkelerin ödemeyi taahhüt ettiÄŸi miktarlarÄ± ödemesi hususunda bir kez daha çaÄŸrÄ±da bulundu.

Trump, Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral H.R. McMaster'Ä± yakÄ±nda Afganistan'a yollacaÄŸÄ±nÄ± ve oradaki NATO müttefik unsurlarÄ±yla teröristlere karÅŸÄ± mücadele konularÄ±nÄ± görüÅŸmesini isteyeceÄŸini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de ABD'nin NATO bünyesinde birçok deÄŸerli müttefikinin bulunduÄŸunu ve ABD-NATO iliÅŸkilerinin çok deÄŸerli olduÄŸunu vurguladÄ±.