Ä°ki lider arasÄ±nda gerilim tÄ±rmanÄ±yor bugÃ¼n bir nÃ¼kleer silah denemesi mi yapÄ±lacak

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Kuzey Kore'yi uyarmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki lider arasÄ±nda gerilim tÄ±rmanmaya devam ediyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald trump'Ä±n Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarmasÄ± ve ardÄ±ndan Kore yarÄ±madasÄ± açÄ±klarÄ±na savaÅŸ gemilerini göndermesiyle baÅŸlayan gerilim artarak devam ediyor.ABD'nin Kuzey Kore'ye verdiÄŸi sert mesajlardan sonra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasÄ±nda kritik bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸti.

Trump telefon görüÅŸmesi sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada memnuniyetini ifade ederken, "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldÄ±m" dedi. ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Çin lideri iki ülke arasÄ±ndaki krizin barÄ±ÅŸ yoluyla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Trump ise Çin liderine, Kore'ye iletmesi amacÄ±yla, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçilmesi mesajÄ±nÄ± iletti.

ÇÄ°N DESTEÄžÄ°NÄ° ÇEKÄ°YOR MU?

Çin'in resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times'ta çÄ±kan bir yazÄ±ya göre ise Çin yönetimi, Kuzey Kore yönetimini 'bir hata yapmamasÄ±' konusunda uyardÄ±. Gazetedeki satÄ±rlara göre Çin yönetimi geleneksel müttefiki Kuzey Kore'yi ilk kez bu kadar sert bir ÅŸekilde uyardÄ± ve gerekirse BM'nin yapabileceÄŸi sert yaptÄ±rÄ±mlara destek verebileceÄŸi mesajÄ±nÄ± iletti.

Öte yandan Kuzey Kore'den gerilimin çÄ±tasÄ±nÄ± yükselten mesajlar da gelmeye devam ediyor. ABD'ye nükleer cevap verebileceklerini iddia eden baÅŸkent Pyongyang'daki yönetim, 'Bize savaÅŸ açmaya kalkarlarsa onlarÄ± yeryüzünden sileriz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

'PERÅžEMBE GÜNÜ HAZIR OLUN'

Gerilimi daha da artÄ±ran hamle ise gece saatlerinde geldi. ABD'nin nükleer silah denemesini kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi ilan eden açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ±nda, Kuzey Kore yönetimi ülkedeki yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na 'perÅŸembe günü büyük ve önemli bir olay' için hazÄ±rlÄ±k yapmalarÄ±nÄ± istedi.

Genelde dÄ±ÅŸ dünyaya kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basÄ±n mensuplarÄ±na çalÄ±ÅŸma izni veriyor.

Ülke aynÄ± zamanda 15 Nisan'da gerçekleÅŸecek kurucu lideri Kim Ä°l-sung'un 105. doÄŸum yÄ±ldönümü gösterilerine de hazÄ±rlanÄ±yor. Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliÅŸtirilen silahlarÄ±n denemelerine sahne oluyor.

GAZETECÄ°LER BÄ°LÄ°NMEYEN BÄ°R YERE GÖTÜRÜLDÜ

Kuzey Kore'de bulunan yabancÄ± gazeteciler devlet yetkilileri tarafÄ±ndan sabah çok erken saatlerde otellerinden alÄ±narak bilinmeyen bir yere götürüldüklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±lar. Gazeteciler yetkililerin cep telefonlarÄ±nÄ± kapatmalarÄ±nÄ± istediklerini de bildirdiler.

TÜNELDE NÜKLEER CÄ°HAZ DENEMESÄ° MÄ°?

Öte yandan ABD'li bazÄ± gazetecilerin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± iddialara göre, ABD'li yetkililer Pyongyang yönetiminin önümüzdeki günler içinde bir tünelde nükleer silah denemesi yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Ä°smi belirtilmeyen resmi bir kaynak, 'Åžu anda yorum yapmak istemiyoruz ancak çok yakÄ±ndan takip ediyoruz' dedi.