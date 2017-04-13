Ana Sayfa | DÃœNYA 13/04/2017 10:37

Japonya ABD'ye destek Kuzey Kore'nin baÅŸkenti savaÅŸ iÃ§in boÅŸaltÄ±ldÄ±

kuzey kore abd

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan filosunu harekete geÃ§iren ABD'ye Japonya'da destek olacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un baÅŸkenti boÅŸaltarak savaÅŸa hazÄ±r hale geldiÄŸi belirtiliyor

ABD ve Kuzey Kore arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma büyüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un baÅŸkent Pyongyang'Ä±n derhal tahliye edilmesi ve ÅŸavaÅŸ pozisyonuna girilmesi emri verdiÄŸi iddia edilirken, ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarÄ±madasÄ±na göndermesinin ardÄ±ndan, Japonya'nÄ±n da kimi savaÅŸ gemilerini bu donanma grubuna katÄ±lmak üzere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Rus Pravda gazetesinin Kuzey Kore medyasÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde Kuzey Kore ordusunun savaÅŸ pozisyonu aldÄ±ÄŸÄ± ve ülkede sirenler çaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Güney Koreli kaynaklar sÄ±nÄ±rÄ±n öbür tarafÄ±nda halkÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naklara yönlendirildiÄŸini ifade ediyor.

JAPONLAR AMERÄ°KAN DONANMASINA KATILIYOR!

ABD'nin bir donanma grubunu Kore yarÄ±madasÄ±na göndermesinin ardÄ±ndan, Japonya'nÄ±n da kimi savaÅŸ gemilerini bu donanma grubuna katÄ±lmak üzere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. The Guardian'Ä±n haberine göre bu hamleyle birlikte Japonya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni "caydÄ±rmayÄ±" amaçlÄ±yor. Güney Kore'den yapÄ±lan açÄ±klamadaysa ABD'nin "önleyici" saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n desteklenmeyeceÄŸi duyurulmuÅŸtu.

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