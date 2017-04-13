Ana Sayfa | DÃœNYA 13/04/2017 13:32

Ohio'da cezaevinde tavana saklanmÄ±ÅŸ cinsel iÃ§erikli materyaller bulundu

Ohio cezaevi

ABD'nin Ohio ÅŸehrindeki cezaevinde mahpuslar tarafÄ±ndan gizlenmiÅŸ cinsel iÃ§erikli materyaller ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir cezaevinde çalÄ±ÅŸan mahpuslarÄ±n geri dönüÅŸüm için söktükleri bilgisayar parçalarÄ±nÄ± saklayarak bunlardan iki bilgisayar yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Mahpuslar bilgisayarlarÄ± tavandaki kapaklarÄ±n üzerine gizleyerek kullandÄ±.CihazlarÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada bilgisayarlarda cinsel içerikli materyaller ile uyuÅŸturucu ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±na yönelik makaleler bulundu.

AKIÅžIN GERÇEKLEÅžTÄ°ÄžÄ° NOKTA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

BilgisayarlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, bilgi iÅŸlem çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir görevlinin hesabÄ± üzerinden yüksek miktarda veri akÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu fark etmesiyle ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.O gün o çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸyerinde olmamasÄ± ÅŸüphe uyandÄ±rÄ±nca, veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi nokta tespit edildi ve buradan uzanan bir kabloyu takip eden görevliler tavana saklanmÄ±ÅŸ iki adet bilgisayarÄ± fark etti.

 

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