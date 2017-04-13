Ana Sayfa | DÃœNYA 13/04/2017 14:15

YPG'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± o fotoÄŸraf TÃ¼rkiye'yi Ã§ok kÄ±zdÄ±racak

rakka operasyonu

DEAÅž'Ä±n uzantÄ±sÄ± olan YPG'nin FÄ±rat Nehri Ã¼zerinden DSG sevkiyatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler TÃ¼rkiye'yi Ã§ok kÄ±zdÄ±racak

Rakka operasyonu kapsamÄ±nda FÄ±rat nehri üzerindeki feribotlardan Takba ilçesine DSG'nin sevkiyatlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. FotoÄŸraflarda terör örgütü PKK'nÄ±n uzantÄ±sÄ± YPG'lilerin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu DSG'nin FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±na geçtiÄŸi görülüyor. DSG yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile, "FÄ±rat'Ä±n GazabÄ±" adÄ± verdikleri operasyonunun 4'üncü aÅŸamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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