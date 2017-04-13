Korkutan rakam 2 milyar kiÅŸi kirli su iÃ§iyor

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re dÃ¼nyada 2 milyar kiÅŸi kirli su iÃ§iyor

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü'nün BM-Su 2017 HÄ±fzÄ±ssÄ±hha ve Ä°çme Suyu Küresel Analiz ve DeÄŸerlendirme raporunda, 2015 yÄ±lÄ±nda BM'de kabul edilen Sürdürülebilir KalkÄ±nma Hedefleri kapsamÄ±ndaki su ve hÄ±fzÄ±ssÄ±hha hedeflerine ulaÅŸmak için yeterince çaba harcanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DSÖ Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Bölüm BaÅŸkanÄ± Maria Neira, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugün, yaklaÅŸÄ±k 2 milyar kiÅŸi kanalizasyon suyu karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ içme suyu kullanÄ±yor, bu durum insanlarÄ± kolera, dizanteri, tifo ve polio kapma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor." ifadelerine yer verdi.

Kanalizasyon suyu karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ içme sularÄ±nÄ±n her yÄ±l ishal nedeniyle 500 bin kiÅŸinin ölümüne yol açtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Neira, kirli suyun kullanÄ±mÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±rsak kurdu, ÅŸistozomiyaz ve trahom gibi göz ardÄ± edilen tropik hastalÄ±klarÄ±n da baÅŸlÄ±ca sebebi olduÄŸunu belirtti.

Ülkelerin son 3 yÄ±lda, su, hÄ±fzÄ±ssÄ±hha ve hijyen (WASH) bütçelerini yüzde 4,9 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda, buna raÄŸmen ülkelerin yüzde 80'inin WASH hizmetleri için ulusal olarak belirledikleri hedefin altÄ±nda olduklarÄ± kaydedildi.

BM-Su BaÅŸkanÄ± ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, "Bu çözebileceÄŸimiz bir sorun. Su ve hÄ±fzÄ±ssÄ±hhaya yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve kalkÄ±nma için önemli kazançlar saÄŸlayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Dünyada en çok içme suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Hindistan ve Çin'de yaÅŸanÄ±yor

Geçen yÄ±l "Science Advances" dergisinde yayÄ±mlanan bir araÅŸtÄ±rmada yarÄ±sÄ± Çin ve Hindistan'dan olmak üzere dünya genelinde yaklaÅŸÄ±k 4 milyar kiÅŸinin, yÄ±lda en az bir ay içme suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çektiÄŸi ortaya konmuÅŸtu.

SÄ±caÄŸÄ±n olumsuz etkilerinden korunmak için halkÄ±n nehirlere akÄ±n ettiÄŸi Hindistan'da aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarÄ±n asfaltÄ± erittiÄŸi ve bunun yer altÄ± sularÄ± baÅŸta olmak üzere tarÄ±m ürünlerine zarar verdiÄŸi biliniyor.