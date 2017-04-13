Alman savcÄ±lardan Dortmund saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ talep

Alman savcÄ±lar Borussia Dortmund saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir talepte bulundu

Alman savcÄ±lar SalÄ± günü Borussia Dortmund takÄ±mÄ±nÄ±n otobüsünü hedef alan saldÄ±rÄ±yla ilgili olduÄŸu ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸinin olayla iliÅŸkisi olduÄŸuna yönelik kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ancak 2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiÄŸi belirtilen zanlÄ± hakkÄ±nda "IÅžÄ°D üyesi olabileceÄŸi" ÅŸüphesiyle tutuklama talep edildi.

SavcÄ±lar, 26 yaÅŸÄ±ndaki Abdul Beset A. adlÄ± ÅŸüphelinin 2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiÄŸini söyledi.

SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸüphelinin 2014'te Irak'ta "kaçÄ±rmalar", "kaçakçÄ±lÄ±k", "ÅŸantaj" ve "cinayetlere" karÄ±ÅŸan 10 kiÅŸilik bir ekibi yönettiÄŸi belirtildi.

Bugün mahkeme önüne çÄ±kacak ÅŸüpheli hakkÄ±nda 24 saat daha sorgulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak tutuklama kararÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

Ä°ki farklÄ± grubun adÄ± geçiyor

Alman basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlerde, saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak iki farklÄ± grubun adÄ± geçmiÅŸti.

Focus dergisi, Anti-FaÅŸist Cephe'nin saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendiÄŸini yazarken; Süddeutsche Zeitung da radikal Ä°slamcÄ± baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde SalÄ± akÅŸamÄ± oynanmasÄ± planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final mücadelesi ilk maçÄ± öncesinde Alman takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncularÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan otobüsün yakÄ±nÄ±nda üç patlama meydana gelmiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±da Borussia Dortmund'un Ä°spanyol oyuncusu Marc Barta ve otobüse eÅŸlik eden motosikletli bir polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Barta el bileÄŸindeki kÄ±rÄ±k nedeniyle ameliyat olmuÅŸ, Alman polisi saldÄ±rÄ±nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "ciddi patlayÄ±cÄ±lar" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±da takÄ±m otobüsünün bazÄ± camlarÄ± da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe