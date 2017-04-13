Trump'tan ABD Rusya iliÅŸkileri hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkileri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Donald Trump Washington'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, Suriye'deki geliÅŸmeler sonrasÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavrÄ±n kendisini hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Suriye'de masum sivillerin acÄ±masÄ±zca katledildiÄŸini vurgulayan Trump, ülkenin lideri BeÅŸar Esad'Ä± "kasap" olarak nitelendirdi.

Washington yönetimi, Geçen hafta Suriye'de Ä°dlib vilayetinin güneyindeki Han Åžeyhun bölgesinde geçen hafta düzenlenen ve 80 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD, Suriye'de saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren düzenleyen uçaklarÄ±n havalandÄ±ÄŸÄ± El Åžayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuÅŸtu.

Kremlin, Suriye ordusunun saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸ, Han Åžeyhun'da düzenlenen hava operasyonlarÄ±nda içinde zehirli gazlarÄ±n bulunduÄŸu muhaliflere ait bir deponun vurulmasÄ± sonucu çok sayÄ±da kiÅŸinin ölmüÅŸ olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov da son geliÅŸmeler sonrasÄ± ABD ile iliÅŸkilerinin yara aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti ancak Washington ile diyaloÄŸa açÄ±k olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Trump: Çin artÄ±k 'kur manipülatörü' deÄŸil

Öte yandan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiÄŸi röportajda ise Çin'in bir süredir parasÄ±nÄ± bilerek deÄŸerini düÅŸük tutmak yerine deÄŸerini korumaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve artÄ±k bir "kur manipülatörü" olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

GeçtiÄŸimiz hafta Florida'da Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping ile görüÅŸen Trump, seçim kampanyasÄ±nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimini Yuan'Ä±n deÄŸerlenmesine engel olarak ihracatta haksÄ±z rekabet yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸ ve BaÅŸkan seçilmesi halinde Çin'i "kur manipülatörü" olarak nitelendirerek ABD'nin Çin ile ticaretinde verdiÄŸi yÄ±llÄ±k 350 milyar dolarlÄ±k dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Wall Street Journal'a verdiÄŸi röportajda dolarÄ±n baÅŸkan seçilmesinden bu yana deÄŸer kazanmasÄ±na da deÄŸinen Trump, güçlü dolarÄ±n artÄ±larÄ± olduÄŸunu ancak uzun vadede ABD ekonomisine zarar vereceÄŸini belirtti.

Trump, "Dolar deÄŸerleniyor, ancak bu biraz da benim suçum çünkü insanlar bana güveniyor" dedi.