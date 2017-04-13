Japonya'dan flaÅŸ iddia Kuzey Kore'nin elinde sarin gazÄ± mÄ± var

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Kuzey Kore'yle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddiada bulundu

Åžinzo Abe Japonya Parlamentosu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Kuzey Kore'nin elinde ÅŸu anda sarin gazlÄ± baÅŸlÄ±k takÄ±labilecek füzeler bulunmasÄ± ihtimali var" dedi.Tokyo Metrosu'nda 1995'te bir tarikatÄ±n düzenlediÄŸi sarin gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 12 kiÅŸi ölmüÅŸtü.

SaldÄ±rÄ± nedeniyle binlerce kiÅŸi de hastalanmÄ±ÅŸtÄ±.Japonya BaÅŸbakanÄ± ise parlamentodaki konuÅŸmasÄ±nÄ±, Kore YarÄ±madasÄ±'nda gerilimin arttÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme peÅŸinde olduÄŸuna dair kaygÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yaptÄ±.

'GüneÅŸin günü'nde deneme kaygÄ±sÄ±

Öte yandan, Kuzey Kore Devlet Televizyonu ülkenin lideri Kim Jong-un'un özel güçlerin yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatÄ± izlediÄŸini duyurdu.

Haberde Kim Jong-un'un, "özel kuvvetler düÅŸman hedeflerini acÄ±masÄ±zca havaya uçururken gülümsediÄŸi" belirtildi.

Kuzey Kore, Cumartesi günü ülkenin kurucusu Kim il Sung'un 105'inci doÄŸum gününü kutlayacak.

Kim Jong-un'un dedesi Kim il Sung'un "GüneÅŸin Günü" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± doÄŸum günü, ülkenin en önemli ulusal bayramlarÄ±ndan biri.

GeçmiÅŸte bu ulusal bayramda füze denemeleri yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore bu yÄ±l da sonuncusu 5 Nisan'da olmak üzere birkaç füze denemesi yaptÄ±.

Son nükleer denemeyi ise geçen yÄ±l 9 Eylül'de gerçekleÅŸtirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ülkesinin Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± tek taraflÄ± harekete geçmeye hazÄ±r olduÄŸunu söylemiÅŸ ve Kore YarÄ±madasÄ±'na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore savaÅŸa hazÄ±r olduÄŸunu duyururken, Pyongyang yönetiminin baÅŸlÄ±ca müttefiki Çin ise Trump'a sorunun barÄ±ÅŸçÄ±l yöntemlerle çözülmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.