ABD geriliminin ardÄ±ndan Kuzey Kore'nin baÅŸkenti askerle doldu

ABD-Kuzey Kore geriliminin ardÄ±ndan Kuzey Kore lideri baÅŸkentin Ryomyong Caddesi'ni aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in asker ile doldurdu

ABD- Kuzey Kore gerilimi sürerken bu sabah ilginç fotoÄŸraflar geldi. BaÅŸkent Pyongyang'da bulunan bir toplu bina açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na binlerce asker ve Kuzey Koreli katÄ±ldÄ±. Dün Kuzey Kore 'perÅŸembe gününü bekleyin' açÄ±klamasÄ± yaparak dünyayÄ± tedirgin etmiÅŸti. Kore'nin 'büyük olay' diye duyurduÄŸu adÄ±mÄ±n ne olacaÄŸÄ± ise henüz netleÅŸmedi.

Ä°LGÄ°NÇ FOTOÄžRAFLAR GELDÄ°

Dünya dünden beri tedirginlikle Kuzey Kore ile ABD arasÄ±ndaki gerilimi takip ederken Kuzey Kore'den ilginç fotoÄŸraflar geldi. Reuters ve AP'nin geçtiÄŸi fotoÄŸraflarda binlerce Kuzey Koreli bir düzen içerisinde toplu açÄ±lÄ±ÅŸ törenine gidiyor. Toplu açÄ±lÄ±ÅŸ törenine Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un da generalleri ile birlikte katÄ±ldÄ±. Törende halkÄ±n yanÄ±sÄ±ra binlerce Kuzey Kore askeri de hazÄ±r bulundu. Kuzey Kore lideri Ryomyong Caddesi'nde yeni inÅŸa edilen bir yerleÅŸim yerinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.