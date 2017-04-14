Rusya Ukrayna'nÄ±n o hamlesi karÅŸÄ±sÄ±nda Eurovision'dan Ã§ekildi

Rusya'nÄ±n Eurovision yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Julia Samoilova'ya Ukrayna vizesi verilmemesi nedeniyle yarÄ±ÅŸmayÄ± yayÄ±nlamayacak

Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi (EBU) bunun üzerine Rusya'nÄ±n yarÄ±ÅŸmada yer alma ÅŸansÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ukrayna, Rusya'nÄ±n Ukrayna'dan ele geçirdiÄŸi KÄ±rÄ±m'a gittiÄŸi gerekçesiyle Julia Samoilova'ya vize vermeyi reddetmiÅŸti.EBU Ukrayna'nÄ±n bu adÄ±mÄ±nÄ± kÄ±nayarak yarÄ±ÅŸmayÄ± politikleÅŸtirmeme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Rusya alternatifleri kabul etmedi

Ukrayna'nÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan EBU PervÄ±y Kanal'a bazÄ± alternatifler önermiÅŸ, Julia Samoilova'nÄ±n Rusya'da bir stüdyodan yarÄ±ÅŸmaya katÄ±larak yayÄ±n yapmasÄ±nÄ± veya Rusya'nÄ±n baÅŸka bir aday göstermesini önermiÅŸti.

Fakat Rus televizyonu bu iki öneriyi de reddederek yarÄ±ÅŸmayÄ± yayÄ±nlamamaya karar verdi.

Spinal kas atrofisi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle çocukluÄŸundan beri tekerlekli sandalyeyle hareket eden Julia Samoilova daha önce Rusya'da düzenlenen 2014 Soçi KÄ±ÅŸ Paralimpik OyunlarÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ seremonisinde sahne almÄ±ÅŸtÄ±.