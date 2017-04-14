ABD'nin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurduÄŸu YPGliler bugÃ¼n gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

ABD'nin vurduÄŸu 18 YPG'li terÃ¶rist bugÃ¼n aÃ§Ä±lan flamalarda gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
ABD bombardÄ±manÄ±nda aralarÄ±nda terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'lilerin de bulunduÄŸu 18 SDG'li topraÄŸa verildi. BirleÅŸik Görev Gücü DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Koalisyon uçaklarÄ±nÄ±n 11 Nisan'da Tabka'nÄ±n güneyine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 SDG militanÄ±nÄ±n öldüÄŸü bildirildi" denilmiÅŸti. AçÄ±klamada, koalisyonun, SDG ile yakÄ±n temasta olduÄŸu, trajik olaya raÄŸmen örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± destekleyeceÄŸi kaydedildi.