ABD Afganistan'da IÅžÄ°D'li 36 militanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

ABD ordusunun GBU-43/B'yi ilk kez kullanarak Afganistan'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre, ABD, Nangarhar eyaletinde IÅžÄ°D'in kullandÄ±ÄŸÄ± tünnelleri 9 bin 800 kg aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki GBU-43/B bombasÄ±yla vurdu.ABD'nin geliÅŸtirdiÄŸi nükleer olmayan en büyük bomba olan GBU-43/B daha önce çatÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Amerikan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) da bombanÄ±n Achin bölgesine yerel saatle PerÅŸembe akÅŸamÄ± uçaktan bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Afganistan Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Abdullah Abdullah hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Afgan hükümetiyle koordinasyon içinde yönetildiÄŸini söyledi ve "sivillere zarar gelmemesi için dikkat edildiÄŸini" belirtti.

Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± patlamadan sivillerin etkilenmediÄŸini açÄ±kladÄ±.Öte yandan eski Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Hamid Karzai ise saldÄ±rÄ±yÄ± "ülkelerinin acÄ±masÄ±zca istismar edilmesi ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±. Karzai Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "ABD'nin Afganistan'a nükleer olmayan en büyük bombasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± en güçlü ifadelerle kÄ±nÄ±yorum" dedi.

"Tüm BombalarÄ±n AnasÄ±" olarak bilinen bomba ilk defa 2003 yÄ±lÄ±nda test edilmiÅŸti.

'GördüÄŸüm en büyük bombalamaydÄ±'

Achin bölgesi valisi Ä°smail Shinwary BBC'ye açÄ±klamasÄ±nda Afganistan özel kuvvetlerinin ABD'nin hava desteÄŸiyle IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n 13 gün önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Shinway IÅžÄ°D hedeflerinin düzenli olarak bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Shinway "Ancak dün geceki bombalama çok güçlüydü. GördüÄŸüm en büyük bombalamaydÄ±" dedi.Nangarhar Eyalet valisi Gulab Mangal da IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ±n tünelleri "insanlarÄ± öldürmek ve önemÅŸi görüÅŸmeleri yapmak" için kullandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda "baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ daha" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.IÅžÄ°D, Afganistan ve çevresini temsil eden "Horasan ÅŸubesini" Ocak 2015'te kurduÄŸunu duyurumuÅŸtu.

Kaynak: BBC Türkçe