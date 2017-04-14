Ana Sayfa | DÃœNYA 14/04/2017 15:51

BaÄŸdat'ta pazar yerine saldÄ±rÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

BaÄŸdat saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta pazar yerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 4 kiÅŸi yaralandÄ±

YüzbaÅŸÄ± Nuzhan el-HÄ±dÄ±r, baÅŸkentin güneyinde  bulunan El-Maalif bölgesindeki halk pazarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na yerleÅŸtirilen  patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettiÄŸini söyledi.SaldÄ±rÄ± sonucu 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 4 kiÅŸinin  yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HÄ±dÄ±r, çevredeki bazÄ± dükkanlarÄ±n camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±  ve park halindeki 2 aracÄ±n zarar gördüÄŸünü aktardÄ±.

 
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