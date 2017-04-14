Ana Sayfa | DÃœNYA 14/04/2017 16:34

BoÅŸ apartmanda 43 milyon dolar bulundu

boÅŸ apartman

Nijerya'da yolsuzlukla mÃ¼cadele birimi, Lagos ÅŸehrindeki lÃ¼ks bir apartmanda tam 43 milyon dolar ele geÃ§irdi

CNN International'Ä±n haberine göre 'kirli giysiler' içindeki bir kadÄ±nÄ±n apartmana çantalar sokup çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±na dair ihbar alan birim, apartmana baskÄ±n yaptÄ±.Öte yandan yatak odasÄ±ndaki giysi dolabÄ±nÄ±n arkasÄ±na gizlenmiÅŸ tahta panellerin içinden de toplamda 110 bin dolar ele geçirildiÄŸi bildirildi. YapÄ±lan açÄ±klamaya göre, paralarÄ±n 'yasadÄ±ÅŸÄ± aktiviteler'den elde edildiÄŸi düÅŸünülürken, olayla ilgili henüz gözaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.Onlarca senedir yolsuzlukla mücadele eden Nijerya'da, bu hafta baÅŸÄ±nda yine Lagos'taki bir markette 817 bin dolar nakit para ve bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde ise 1.5 milyon dolar ele geçirilmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
idlib saldÄ±rÄ±

Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°dlib'in SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Putin

Rus lider Putin'in 2016 yÄ±lÄ± geliri aÃ§Ä±klandÄ±

Kremlin verilerine gÃ¶re Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 8 milyon 858 bin ruble gelir elde etti

BaÄŸdat saldÄ±rÄ±

BaÄŸdat'ta pazar yerine saldÄ±rÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta pazar yerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 4 kiÅŸi yaralandÄ±