BoÅŸ apartmanda 43 milyon dolar bulundu

Nijerya'da yolsuzlukla mÃ¼cadele birimi, Lagos ÅŸehrindeki lÃ¼ks bir apartmanda tam 43 milyon dolar ele geÃ§irdi

CNN International'Ä±n haberine göre 'kirli giysiler' içindeki bir kadÄ±nÄ±n apartmana çantalar sokup çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±na dair ihbar alan birim, apartmana baskÄ±n yaptÄ±.Öte yandan yatak odasÄ±ndaki giysi dolabÄ±nÄ±n arkasÄ±na gizlenmiÅŸ tahta panellerin içinden de toplamda 110 bin dolar ele geçirildiÄŸi bildirildi. YapÄ±lan açÄ±klamaya göre, paralarÄ±n 'yasadÄ±ÅŸÄ± aktiviteler'den elde edildiÄŸi düÅŸünülürken, olayla ilgili henüz gözaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.Onlarca senedir yolsuzlukla mücadele eden Nijerya'da, bu hafta baÅŸÄ±nda yine Lagos'taki bir markette 817 bin dolar nakit para ve bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde ise 1.5 milyon dolar ele geçirilmiÅŸti.