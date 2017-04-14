Ana Sayfa | DÃœNYA 14/04/2017 16:52

Rus lider Putin'in 2016 yÄ±lÄ± geliri aÃ§Ä±klandÄ±

Putin

Kremlin verilerine gÃ¶re Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 8 milyon 858 bin ruble gelir elde etti

Kremlin tarafÄ±ndan devletin üst kademelerindeki ÅŸahÄ±slara iliÅŸkin yayÄ±nlanan mal varlÄ±ÄŸÄ± bilgilerine göre, 2015’te 8 milyon 891 bin ruble kazanan Vladimir Putin’in geliri geçen yÄ±l 8 milyon 858 bin rubleye (yaklaÅŸÄ±k 155 bin dolar) geriledi.Son dönemde milyarca dolarlÄ±k servete sahip olduÄŸu iddialarÄ±yla yolsuzluk protestolarÄ±nÄ±n hedefi olan Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev’in ise geçen yÄ±l 8 milyon 587 bin ruble kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Beyana göre Putin’in ayrÄ±ca kendisine ait Rusya’da bin 500 kilometrekarelik bir arazisi, iki apartman dairesi ve üç otomobili bulunurken, Medvedev ise 4 bin 700 kilometrekarelik bir araziye, bir apartman dairesine ve bir araca sahip.

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