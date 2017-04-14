Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°dlib'in SÄ±kkeriye kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3'Ã¼ kadÄ±n 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, Rusya'ya ait olduÄŸu düÅŸünülen savaÅŸ uçaklarÄ±, muhaliflerin kontrolündeki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur'a baÄŸlÄ± SÄ±kkeriye köyüne 3 hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenledi.

YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da birçok evin yerle bir olduÄŸu belirtilirken, ÅŸu ana kadar enkaz altÄ±ndan 3'ü kadÄ±n 5 sivilin cansÄ±z bedenlerinin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SaldÄ±rÄ±dan yaralÄ± olarak kurtulan 8 kiÅŸinin ise bölgedeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.