Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wang Yi Her an savaÅŸ patlak verebilir dedi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wang Yi yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Kuzey Kore ve ABD'nin arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimden bahsederek, "Her an savaÅŸ patlak verebilir" dedi.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault ve Çinli mevkidaÅŸÄ± Wang Yi Pekin'deki Diaoyütai Devlet Konukevi'nde düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ikili iliÅŸkiler ve bölgesel konulara iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wang, ülkesi ile Fransa arasÄ±nda iliÅŸkileri daha ileri taÅŸÄ±mak istediÄŸini dile getirdi.Wang, ekonomik alandaki iÅŸ birliklerini artÄ±rmak istediklerini ifade etti. Wang, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na yönelik baÄŸÄ±msÄ±z ve adil bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.Bir tarafta ABD diÄŸer tarafta ise Kuzey Kore olmak üzere taraflar arasÄ±nda gerilimin sürekli yükselmesine dikkat çeken Wang, her an savaÅŸÄ±n patlak verebileceÄŸini söyledi.