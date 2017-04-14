Ana Sayfa | DÃœNYA 14/04/2017 22:02

Kuzey Kore'den ABD'ye nÃ¼kleer tehdit

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han

Kuzey Kore, ABD'nin filosunun Ã¼lkeye ilerlemesine karÅŸÄ± tepki gÃ¶sterdi

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han, ABD'li CBS kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda, Trump yönetimini "ülkelerini yok etmek istemekle" suçladÄ± ve Kore yarÄ±madasÄ±nda yükselen gerilimin nedeninin ABD ve Güney Kore olduÄŸunu iddia etti. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Han Song Ryol, Amerikan kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda "EÄŸer ABD tehlikeli bir askeri seçenekle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±karsa, o zaman ilk kart bizim elimizde. Önleyici saldÄ±rÄ±mÄ±zla bunun icabÄ±na bakarÄ±z. Bu savaÅŸ demektir," ifadelerini kullandÄ±. Sunucunun, "Yani Kuzey Kore'nin saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ± hissederseniz, nükleer silah kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± mÄ± söylüyorsunuz sorusuna Han, "Elbette," cevabÄ±nÄ± verdi. Kuzey Kore, altÄ±ncÄ± nükleer denemesini gerçekleÅŸtirmenin arifesinde iken, ABD donanmasÄ±na ait bir hücum takÄ±mÄ±, USS Carl Vinson uçak gemisiyle birlikte Kore yarÄ±madasÄ±na yöneliyor.

 

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