CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo'e TÃ¼rkiye'deki referandum soruldu sadece evet dedi

CIA BaÅŸkanÄ± Pompeo TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak olan referandumdan endiÅŸeli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Amerikan Merkezi Haber Alma TeÅŸkilatÄ± CIA'in BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, Washington'daki Stratejik ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸmalar Merkezi'nin davetlisi olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, terörle mücadele konusunda Türkiye ile ortaklÄ±k ve referandum süreciyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu.Moderatör Zarate'nin, "Türkiye'deki geliÅŸmelerden endiÅŸeli misiniz?" sorusunu sormasÄ± üzerine ise Pompeo sadece "Evet," dedi. ProgramÄ±n moderatörü Zarate, bu cevap üzerine güldü ve "Sizi Türkiye konusunda endiÅŸelendiren nedir?" diyerek detaya girmesini istedi."Türkiye bir NATO müttefiki ve buna uygun davranmasÄ± gerek. Müttefik olmalarÄ± gerek," cevabÄ±nÄ± veren Pompeo, "Bunun pek çok boyutu var. Ä°stihbaratla ilgili konularÄ± düÅŸünüyorsunuz, ama daha geniÅŸ kapsamlÄ±. Mali hareketler var. AçÄ±kçasÄ± oraya gitmek bir iki yÄ±l öncesine kadar olduÄŸundan çok daha az cazip olsa da, son zamanlarda yabancÄ± teröristlerin Suriye'ye geçmesini engelleme konusunda daha iyi iÅŸ çÄ±kardÄ±lar. Yani bize yardÄ±m ettikleri alanlar oldu. Ama bizim verimli müttefikimiz olmadÄ±klarÄ± yerler de oldu... Harikalar. Çok ama çok önemli olan bazÄ± uygulamalara katÄ±lmamÄ±za izin veriyorlar. Fakat biz, bu tehdide karÅŸÄ± bizim tam teÅŸekküllü ortaÄŸÄ±mÄ±z olmalarÄ±nÄ± istiyoruz," ÅŸeklinde konuÅŸtu.